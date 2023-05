Pil in crescita? Commercio | turismo e cibo trainano l' Italia

(Di martedì 2 maggio 2023) Il sistema socio-economicono sembrerebbe esser più solido, grazie a un, prioritariamente la partefood e ricettiva, e i servizi che hanno ripreso una loro corsa - un'accelerazione temporaneamente interrotta nel 2020, seguita da un repentino scatto nei due successivi anni. Meno bene sta andando il manifatturiero che, a cominciare dalla fiducia delle imprese e dal dato Istat di marzo è in una fase di stanca che potrebbe durare per l'intero anno o peggiorare nel caso in cui a livello internazionale la situazione non si stabilizzi e il costo delle materie prime continuasse ad essere molto elevato, oltre che a una domanda che oscilla continuamente tra tentativi di consolidamento e rallentamenti anche corposi. Se il numero degli occupanti nei servizi è vicino ai massimi, ha ancora ampi spazi il manifatturiero. A creare nubi all'orizzonte ...

Un risultato migliore delle attese, che ora spinge le prospettive diper l'intero 2023 anche oltre l'1% stimato dal governo nel recente Documento di economia e finanza ......nazionale. Aumentano il numero di persone che comprano e vendono usato (57% vs 52% del 2021) e la frequenza di utilizzo di questa forma di economia circolare e distributiva. Continua la...E' vero che per i Paesi a moderatal'obbligo di ridurre ogni anno il rapporto deficit/sicuramente è in grado di rallentare laeconomica, ma è altrettanto vero che in una ...

Pil: I trimestre +0,5% congiunturale, +1,8% su anno. Germania si ferma, Eurozona sotto attese Il Sole 24 ORE

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Sono 24 milioni gli italiani che hanno scelto nel 2022 la Second Hand Economy, generando un valore economico di 25 ...La Bce di Christine Lagarde è nei guai.No, l'inflazione in Eurozona non sta scendendo in base ai desiderata dell'Eurotower, tutt'altro, mentre altri dati macro dell'area ...