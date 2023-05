Pichetto “Con rigassificatore di Piombino inverno in sicurezza”

(Di martedì 2 maggio 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Dopo due anni e mezzo ildilo sposto. In questo momento sono in valutazione due proposte e nel giro di 15 giorni le renderò noto” Lo ha detto il ministro per l'Ambiente e laenergetica, GilbertoFratin, a margine di una iniziativa elettorale in svolgimento a Campi Bisenzio (Firenze). “Conaggiungiamo 5 miliardi di metri cubi di gas, a questo punto ci mette inper il prossimo-ha aggiuntoFratin-. In questo momento gli stoccaggi hanno superato il 60%. Per avere una maggioresulla contingenza bisogna aggiungere Ravenna”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

