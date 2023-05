Picchiò e rapinò una turista spagnola a Termini | arrestato 28enne

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma – È stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale ildi origini ivoriane gravemente indiziato di aver rapinato unain zona. Per lui il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. I fatti sono avvenuti alle prime ore di domenica 23 aprile in una delle strade che costeggiano la stazione; la giovane, come ha poi raccontato ai soccorritori, è stata avvicinata da un ragazzo che prima l’ha bloccata poi, vista la sua resistenza, l’ha picchiata e rapinata dello smartphone. Gli investigatori del commissariato Viminale, che fin da subito hanno gestito le indagini, hanno scandagliato tutte le telecamere della zona fino ad individuare ...