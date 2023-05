Peskov | “Mosca non è a conoscenza di una missione di pace del Vaticano per l’Ucraina”

(Di martedì 2 maggio 2023)“non è a” delladidelpercitata da papa Francesco sull’areo di ritorno da Budapest. Lo ha detto il portavoce Dmitrycitato dall’agenzia Tass. Dopo Kiev anche il Cremlino ‘smentisce’ le parole del pontefice. Che ha parlato di unariservata didella Santa Sede per, durante il colloquio di 20 minuti con i giornalisti sull’aereo di ritorno da Budapest.: non siamo al corrente di unadidel“Credo che lasi fa sempre aprendo canali, mai si può fare con la chiusura”, ha aggiunto Bergoglio. “C’è in sospeso l’incontro col ...

... ha dettosecondo l'agenzia Interfax. Come sottolinea Meduza, l'ultimo bilancio dei militari ... cioè a più di sette mesi fa, quandoriferiva di 5.937 soldati russi uccisi. L'Onu comunque ...Scontro Russia - Germania,e Berlino cacciano i diplomatici. Paura a Belgorodaffronta anche il tema della presunta missione di pace che vorrebbe svolgere Papa Francesco in Ucraina. Il ...A seguire, ancheha fatto sapere di non essere a conoscenza di acun tipo di intervento della diplomazia del Papa; questa volta a parlare era il portavoce del Cremlino Dmitrytramite la ...

Peskov: "Mosca non è a conoscenza di una missione di pace del ... Secolo d'Italia

(Adnkronos) – Il Cremlino non è a conoscenza di una iniziativa di pace del Vaticano per mettere fine alla guerra in Ucraina, iniziativa cui aveva accennato domenica il Papa sul volo che lo riportava a ...L'ultimo bilancio dei militari russi morti in Ucraina del ministero della Difesa risale a settembre scorso (ANSA) ...