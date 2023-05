Perché non funziona il 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 2 maggio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 maggio 2023)ancora nonil 730sul, almeno nelle prime ore della mattinata di questo martedì di inizio mese. In molti si chiedono perchè mai la procedura non sia attiva all’interno della loro area personale, dopo il dovuto accesso con SPID o CIE. Niente panico: per il momento non è in corso alcun malmento tecnico. Semmai va preso in considerazione l’orario in cui sarà possibile effettuare l’operazione online tanto attesa. Negli ultimi giorni di aprile era stata la stessa Agenziaa ricordare che dal giorno 2sarebbe stato possibile procedere alla consultazione del 730in ...