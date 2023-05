Perché 3 elicotteri militari sono passati sul centro di Roma oggi | 2 maggio?

(Di martedì 2 maggio 2023) Diversi cittadini che si trovavano in zona(anche quartiere Prati) intorno alle ore 11,40 hanno visto passare sopra le loro teste 3. I tre mezzi sipoi “fermati” sopra a via Cola di Rienzo, quasi a Piazza del Popolo. Il motivo? Nessuna guerra o pericolo per i cittadini. Glierano presenti “solo” per festeggiare i 162 anni dell’Esercito Italiano. Da sabato 29 aprile a giovedì 4infatti a Piazza del Popolo asarà aperto al pubblico il “Villaggio Esercito” con tante attività ed eventi celebrativi dell’Esercito Italiano. Per l’occasione a Piazza del Popolo sarà possibile trovare la parete di arrampicata di roccia, il percorso military fitness Folgore, il simulatore di volo “Rolfo” ...

