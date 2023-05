Pellegrini | «Dopo l’Inter voglia di riscatto Uniti verso obiettivo»

(Di martedì 2 maggio 2023) Luca, esterno della Lazio, ha commentato così la sconfitta dei biancocelesti a San Siro contro. Queste le parole del difensore biancoceleste sui canali ufficiali della società– Queste le parole di: «C’è tantadile ultime due partite contro Torino e Inter in cui non sono arrivati punti. Abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo ma, come dice sempre il mister, non era facile prima e non è impossibile ora. Abbiamo il nostroin testa e lo portiamo avanti fino alla fine. Obiettivi? Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Da parte mia, spero di poter contribuire in modo più attivo rispetto a ora, anche se va detto che nello spogliatoio, a prescindere dal minutaggio, ...

Lucaha parlato della sfida casalinga che attende la sua Lazio contro il Sassuolo: ' Vogliamo tornare a vincere,le sconfitte contro Torino e Inter in cui non sono arrivati punti. Dobbiamo ...... in via Verne, viabilità Roviasca " Altare, via Gallo, viae strada Tagliate - Rocce ... per la prima volta, infatti,tantissimi anni di oblio, la città di Quiliano è rientrata a far ...Il servizio interamente dedicato aitorna attivo947 anni dalla chiusura dell'hospitale di San Martino.

Diocesi: Lucca, presentati ieri due servizi per i pellegrini in transito ... Servizio Informazione Religiosa

La Lazio affronterà il Sassuolo in casa nel turno infrasettimanale di campionato valido per la 33°giornata. Il match è in programma domani alle 21.[themoneytizer id=”99064-6] Alla vigilia di Lazio-Sassuolo, gara in programma domani alle 21.00, il difensore biancoceleste Luca Pellegrini, come riportato nel consueto match program, ha analizzato l ...