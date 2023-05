Pedro Pascal si è appena presentato al Met Gala alla Pedro Pascal

(Di martedì 2 maggio 2023) Nemmenoavrebbe mai potuto prevedere il successo diche ora si è manifestato ed è cresciuto anche al Met2023. Grazie a The Last of Us, la serie apocalittica che probabilmente ha causato una massiccia diminuzione degli ordini di risotto ai funghi, il 48enne ha raggiunto un nuovo livello di fama alimentato dai meme. Magliette vintage dei Lakers, maglieria professorcore e gilet Margiela sono solo tre delle mosse che hanno mandato in visibilio i fashionhead più accaniti. Non si tratta del tipico attore che «lascia parlare solo il proprio mestiere». Al Met2023, l'attore ha deciso di superarsi e ha scelto un look Valentino in grado di infrangere ogni regola. Pantaloncini corti, stivali ...

, Florence Pugh, Jared Leto, Nicole Kidman e gli altri alla serata più scenografica della ...conferma di essere l'attore del momento, unendosi al cast de Il Gladiatore 2 , sequel del cult diretto da Ridley Scott. La notizia ha girato nella notte su diverse testate statunitensi e ...TOP:Al daddy preferito dall'Internet si perdona tutto: anche il pantaloncino corto. Ma chi l'avrebbe mai detto che un giorno del Mandaloriano avremmo pensato: come porta lui il rosso ...

Ode a Pedro Pascal, che con gli shorts al Met Gala ci libera dalla mascolinità tossica Stile e Trend Fanpage

Nemmeno Pedro Pascal avrebbe mai potuto prevedere il successo di Pedro Pascal che ora si è manifestato ed è cresciuto anche al Met Gala 2023. Grazie a The Last of Us, la serie apocalittica che probabi ...Il cast di Il Gladiatore 2 potrebbe accogliere tra breve Pedro Pascal, attore di recente apprezzato in The Last of Us.