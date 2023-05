Paura a Wall Street | banche ancora in forte calo Accuse di “schema Ponzi” per la società del finanziare Carl Icahn

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) È un’altra giornata disui mercati statunitensi, scossi dal fallimento della banca First Republic. Il fatto che il colosso Jp Morgan abbia comprato i depositi e gran parte degli asset non è stato sufficiente per calmare gli animi degli investitori. Leregionali, che presentano caratteristiche più o meno simili a quelle fallite nelle ultime settimane sono scaricate dai portafogli. PacWest sprofonda del 26%, Western Allience il 20%, Metropolitan Bank il 19%. Non sono immuni dalle vendite neppure i colossi. Bank of America va giù del 4%, Wells Fargo del 4,6%, Citigroup del 2,6%, Goldman Sachs del 2,5%, la stessa Jp Morgan arretra del 2%. Flessioni che zavorrano tutti gli indici. L’S&P500 arretra dell’1,5%, il Nasdaq dell’1,2%. Non aiutano i mercati i dati diffusi ieri sul rallentamento economico di Cina e Stati Uniti. Cifre che abbattono ...