Paul Heyman provoca | “Quel titolo sarebbe perfetto per Roman Reigns” | Rollins risponde

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 maggio 2023) Divertente segmento di apertura per l’episodio di questa settimana di Raw. Dopo i primi annunci del draft si è fatto strada sul ring, che ha spiegato come il nuovo bellissimodei pesi massimidavveroalla vita di. Purtroppo, viste le nuove regole vigenti,non può al momento competervi essendo un wrestler di SmackDown. Ma quantobello vederlo dominareterzonel main event di WrestleMania? Should @WWEhave an opportunity to become the new WWE World Heavyweight Champion?@Hustle believes so!#WWERaw pic.twitter.com/pxWmGg1BKO— WWE (@WWE) May 2, ...