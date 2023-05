Parte la mostra con Gesù Lgbt che scandalizza FdI | la fotografa | «Vi spiego perché quella foto non deve spaventarvi»

Leggi su open.online

(Di martedì 2 maggio 2023) È stata inaugurata oggi, martedì 2 maggio, al Parlamento europeo, ladellasvedese Elisabeth Ohlson che ha fatto indignare nei giorni scorsi la destra italiana. La (nuova) polemica, portata avanti da Lega e Fratelli d’Italia, si è accesa intorno allagrafia raffigurante uncircondato da apostoli in pantaloni di cuoio, cinghie, catene e orecchini. «La sinistra porta al Parlamento europeo unain cui rappresentaCristo circondato da apostoli vestiti da schiavi sadomaso. Una mancanza di rispetto verso milioni di fedeli in tutta Europa», aveva denunciato l’europarlamentare della Lega, Maria Veronica Rossi. Anche per il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si tratta di «una volgarità» e pure «mancanza di rispetto». Anzi, «In ...