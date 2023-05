Parola d’ordine reshoring Così Berlino riapre le miniere

Leggi su formiche

(Di martedì 2 maggio 2023) La transizione ecologica (e la sicurezza nazionale) passano dall’approvvigionamento delle materie prime per le tecnologie verdi. Un settore in cui i Paesi europei partono svantaggiati e pericolosamente esposti alle volontà di Paesi terzi, dopo trent’anni di outsourcing, chiusura dellee cessazione delle attività di raffinazione. Sull’onda dell’impulso europeo per rivitalizzare questi processi, l’Italia sta lavorando per mappare le proprie risorse (qui il punto di Gianclaudio Torlizzi sulla necessità di un piano minerario italiano). Intanto, altri Paesi si stanno muovendo con molta più urgenza. È il caso della Germania, che si sta già dedicando a riaprire leper estrarre le materie prime critiche necessarie. Si parte dalla miniera di Käfersteige, ai margini della Foresta Nera, che secondo gli esperti racchiude il più grande giacimento ...