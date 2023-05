Striscia la notizia ha deciso di consegnare il Tapiro d'oro adPapi - il secondo della sua carriera - per le presunte tensioni con Ilary Blasi durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi , quando l'opinionista ha strappato dalle mani della conduttrice ...Le più accese riguardano una presunta diatriba traPapi e Ilary Blasi, in cui l'opinionista ... in cuidel reality show. Su L'Isola inizia la propria chiacchierata parlando della sua ...... palla al Cap che nei giorni prima si è allenato con il suo preparatore dei portieri,... La squadra sconfittae lui aspetta, da solo, per fare i complimenti ad uno ad uno. Capitano vero, ...

Parla Enrico Papi: "Lite con Ilary Blasi e addio Isola Ecco cosa è successo davvero" Corriere dello Sport

Da giorni si parla di tensioni tra il nuovo opinionista de L'Isola dei Famosi e l'ex moglie di Francesco Totti: tutta la verità a Striscia la notizia ...Intervistata dal sito "Gay" l'opinionista de "L'isola dei famosi", Vladimir Luxuria, ha voluto dire la sua sui concorrenti che hanno preso parte alla diciassettesima edizione del reality.