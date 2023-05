Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono veramente in crisi? Cosa ha rivelato Orietta Berti

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 maggio 2023) Personaggi Tv.inrompe il silenzio e rivela come stanno le cose tra i due. Da tanto tempo si parla di una presuntatra la coppia di vip. Come stannole cose? I due diretti interessati hanno smentito più e più volte le notizie.ha spiegato la sua opinione sulla faccenda sull’ultimo numero del magazine Nuovo, come riporta lanostratv.it.hala cantante sulla sua collega opinionista della scorsa edizione del GF Vip? (Continua dopo le foto) Leggi anche:...