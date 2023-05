Paolo Benvegnù | «L’amore è controrivoluzionario»

Leggi su funweek

(Di martedì 2 maggio 2023) Si intitola Solo fiori il nuovo EP diuscito il 28 aprile. Cinque brani inediti che rappresentano una fotografia precisa del nostro paese, ma anche e soprattutto un momento storico. «Sono cinque brani come Ginnastica dell’Anima, è una macchina del tempo che coinvolge i sentimenti», dice in proposito il cantautore che – in queste tracce – vede(inteso in senso lato) come l’unica forma salvifica. «Stavo cercando di fare un disco che avesse una stretta consistenza con i miei ultimi quattro lavori. – ci racconta– Volevo dare continuità. Avevo pensato a un disco che parlasse di transmiserabilia, è un mio neologismo. In questo momento storico, siamo in trans rispetto alla percezione che abbiamo delle cose. Noi del primo mondo abbiamo la possibilità di sopravvivere ...