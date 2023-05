Il prefetto di Napoli, Claudio, presenterà in conferenza stampa il nuovo piano per la festa ... meno si parla, a volte, e meglio è, anche se vidella vostra attenzione costante". ...Presenti in conferenza stampa De Laurentiis, il sindaco Manfredi, il prefettoe il questore Giuliano. Queste le parole del presidente del Napoli: APERTO IL MARADONA - 'i napoletani ...Dal restyling interno alla certificazione obbligatoria del sintetico per l'iscrizione in Lega Pro, il sindacoci ha sempre dato una mano. In tal sensoanche anche la società U. S. ...

Palomba: “Ringrazio i napoletani, deve essere una festa per tutta Napoli e per i turisti!” Spazio Napoli

"Ringrazio i napoletani per la risposta di piena osservanza soprattutto del divieto di circolazione, l'esperimento di domenica ha avuto aspetti estremamente positivi. Il Napoli Calcio, Napoli città e ...Prefetto Claudio Palomba, che piano è quello messo in campo oggi a Napoli «Non è un piano. Ci sono più piani. E sono tutti dinamici, elastici, inesorabilmente ...