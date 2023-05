Pallavolo | Nazionale | Mazzanti convoca trenta azzurre per la Nations League

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - Il commissario tecnico dellafemminile Davide, nel corso della presentazione della stagione delle nazionalia Milano, ha comunicato la lista delle 30 atlete che saranno utilizzabili per la Volleyball2023. Per ogni tappa il CT azzurro potrà scegliere 14 atlete.Latricolore, detentrice del trofeo, comincerà il proprio percorso ad Antalya contro la Thailandia il 30 maggio. Nella seconda settimana, invece, l'Italia sarà impegnata ad Hong Kong (14-18 giugno) e nell'ultima tappa a Bangkok. Di seguito la lista delle 30. Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari, Ilaria Battistoni, Rachele Morello, Alessia Orro. Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova, Adhouljok Malual, ...

Under 15 della Consar centra il traguardo della finale, in programma a Prato dal 16 al 21 maggio. Nella final four di Collecchio, il sestetto di Minguzzi batte in semifinale la Bologna per 3 - 1 (25 - 23, 21 - 25, 25 -...). Alla Fase è inserita nel girone H insieme alle prime classificate di Toscana e Friuli.

La nazionale azzurra Campione del Mondo farà il proprio esordio nella competizione il 6 giugno a Ottawa, in Canada contro l’Argentina. La seconda settimana di Volleyball Nations League è invece in ...Il tecnico, nel corso della conferenza tenuta oggi a Milano, ha comunicato la lista dalla quale potrà attingere 14 atlete per ogni tappa ...