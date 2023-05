Palladino allenatore del mese Monza | Galliani lo blinda dalla Juventus

Raffaele(Lapresse)del Monza è l'del mese di aprile in serie A Il premiodel Mese di aprile è stato assegnato al tecnico del Monza Raffaele. La ...Raffaeleè il miglior tecnico del mese di aprile: ad incoronarlo tale la Lega serie A che tramite una serie di direttori di varie testate giornalistiche sportive ha deciso di assegnare a lui questo ...Commenta per primo Raffaele, tecnico del Monza , ha parlato alla vigilia della gara di campionato casalinga contro la ... Per me è un onore affrontare Mourinho,che ha vinto tutto ...

SERIE A: PALLADINO ALLENATORE DI APRILE - Sportmediaset Sport Mediaset

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è stato da poco eletto miglior allenatore del mese di aprile in Serie A. Raffaele Palladino è stato eletto miglior allenatore del mese di aprile in Serie A: e ...Per la prima volta una neopromossa ha conquistato l'aritmetica salvezza con 6 giornate d'anticipo: c'è riuscita la squadra per la prima volta in A nei suoi 110 anni di storia. L'impresa comporta l'obb ...