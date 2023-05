PALINSESTI SKY ESTATE 2023 | LA RICCA OFFERTA TRA GIALAPPI | SPORT ED EVENTI MUSICALI

(Di martedì 2 maggio 2023) Sky ha rilasciato i listini che riguardano il palinsesto che vedremo quest’. Varie sono le proposte che terranno compagnia al pubblico durante i mesi più caldi, vediamo tutto nei dettagli. Partiamo dalla prima rete free del gruppo ossia Tv8, che nel corso del tempo è riuscita a ritagliarsi un pezzo nella miriade di canali televisivi. In access prime time il nuovo game-show di Nicola Savino 100% Italia andrà in onda fino al 19 maggio. In seguito probabilmente repliche di 4 Ristoranti/4 Hotel Proprio su questa Rete a maggio vedremo protagonisti Victoria Cabello e Paride Vitale con Viaggi Pazzeschi da martedì 23 maggio al 20 giugnoalle 21.30. Martedì 23 maggio Viaggi Pazzeschi andrà in onda con un doppio episodio, dal 30 maggio 1 fresh più 1 fresh a serata. Sempre al tasto 8 del telecomando arriva Gialappashow lo show con la Gialappa’s Band ...

CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) State of Play Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams in un thriller fra politica e giornalismo. Un reporter indaga sulla misteriosa morte di una donna,...LUNEDI 1 MAGGIO WOODSTOCK '69 - LA STORIA DEL FESTIVAL Lunedì 1° maggio alle 21:15 suArte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e in streaming su NOW Per tre giorni, nell'agosto ...Tutto lo Sport diin diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!INVESTIGATION LAW & ORDER Special Victims Unit - S.24, seconda parte Da domenica ...

Il match tra Sampdoria e Torino si avvicina sempre più, ma dove possiamo vedere la partita fra Sky e DAZN Scopriamolo insieme.Il match fra Juventus e Lecce è quasi alle porte, ma dove possiamo vedere la partita fra Sky e DAZN Scopriamolo insieme.