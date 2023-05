Pagani | al via i lavori di manutenzione scolastica

Leggi su zon

(Di martedì 2 maggio 2023): prevista il prossimo 4 Maggio la consegna deialla ditta Zara Appalti Srl, impresa appaltatrice, per un totale di 87.500 euro, per i plessi scolastici S. Giuseppe Artigiano di via S. Erasmo, plesso Rodari in piazza S. Alfonso, plesso Collodi di via Filettine, plesso S. Alfonso di via Trento. Saranno utilizzati i fondi SIEI (Sistema Regionale Integrato di Educazione e Istruzione) dell’annualità 2020 per la realizzazione degli interventi distraordinaria su alcuni plessi scolastici cittadini attenzionati. Il cronoprogramma deieseguito dall’ufficioPubblici del Comune di, con il coordinamento del vicesindaco con delega Augusto Pepe e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, ...