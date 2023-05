(Di martedì 2 maggio 2023) L’Inter domenica ha vinto contro la Lazio 3-1,è ritornato a parlare della sfida di San Siro scagliandosi contro la Lazio e svalutando inerazzurri e diDEDEGLI AVVERSARI ? In collegamento su Radio Radio, Nandoritorna sul match vinto dall’Inter 3-1: «Dico soltanto che è vero Lukaku ehanno giocato bene insieme, ma una grossa mano gliela data la Lazio. Disattenzioni, errori individuali. Due gol. Mi interrogo dove sono idie i delaziali. Per me ci ha messo del suo tanto la Lazio. Inzaghi ha fatto delle scelte: in coppa mette Dzeko-, mentre in ...

"L'umanizzazione degli animali è una "sindrome Disney": glinon sono giocattoli, i marsicani ...parte delle istituzioni la tutela delle specie a rischio non è vista come un'emergenza che..."L'umanizzazione degli animali è una "sindrome Disney": glinon sono giocattoli, i marsicani ...parte delle istituzioni la tutela delle specie a rischio non è vista come un'emergenza che...

Orsi: «Meriti di Lautaro Martinez No, demeriti Lazio! Gol regalati» Inter-News.it

Due orsi provano disperatamente la fuga, le immagini hanno fatto il giro del web e hanno infuriato moltissimi utenti: scopriamo i dettagli.TRENTO. “L'orsa JJ4 non deve essere uccisa” sono molte le personalità che in queste settimane si stanno mobilitando per salvare l'orsa che si trova rinchiusa al Casteller. A lanciare un appello nelle ...