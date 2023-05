Orsa JJ4 | Tar sospende ultima ordinanza su abbattimento

(Di martedì 2 maggio 2023) Sospeso dal Tar di Trento l'dell'JJ4. Lo comunicano Enpa, Leidaa e Oipa in una nota congiunta spiegando che, accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni, "il Tribunale ...

La sentenza con cui il Tar di Trento ha confermato la sospensione dell'abbattimento dell'orsa JJ4 conferma l'approssimazione con cui il Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha affrontato la questione.

