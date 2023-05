Orsa Jj4 | Tar sospende ultima ordinanza su abbattimento

...del Tar di Trento ha sospeso il decreto - risalente al 27 aprile scorso - con il quale il presidente trentino Fugatti disponeva per la seconda volta in pochi giorni l'uccisione dell'con ...... in sede monocratica, ha sospeso l'efficacia del decreto datato 27 aprile scorso con il quale il presidente della Provincia Maurizio Fugatti disponeva l'abbattimento dell', accogliendo anche ...... in sede monocratica, ha sospeso l'efficacia del decreto datato 27 aprile scorso con il quale il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ordinava l'abbattimento dell', accogliendo anche ...

Il Tar di Trento sospende ancora l'abbattimento dell'orsa Jj4 Open

Battuto ancora una volta il presidente trentino Fugatti. Il Tar ha bloccato per la seconda volta esecuzione che era stata fissata dall’11 maggio, grazie all’alternativa proposta dalla Lega anti vivise ...Jj4 è per ora salva. Il Tar di Trento ha sospeso l'efficacia del secondo decreto con cui il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha disposto l'abbattimento dell'orsa, considerata responsabile d ...