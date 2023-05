Orsa Jj4 | Tar sospende ultima ordinanza su abbattimento

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – “Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in sede monocratica, ha sospeso l’efficacia del decreto datato 27 aprile scorso con il quale il presidente della Provincia Maurizio Fugatti disponeva l’dell’JJ4, accogliendo anche questo ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa. Fino alla data della prossima udienza, la Provincia non potrà dunque procedere all’”. Lo annuncia all’Adnkronos Michela Vittoria Brambilla, della Lega per la difesa degli animali e dell’ambiente. “Siamo lieti che Tar abbia dato uno stop all’ossessiva guerra di Fugatti nei confronti degli orsi del Trentino – continua – Jj4 è rinchiusa al Casteller e pertanto non può certamente nuocere a nessuno. Ricordiamo che il decreto diche la giustizia amministrativa ha ...

...di altre associazioni contro il decreto che avrebbe permesso a Maurizio Fugatti di abbattere. Come potete vedere in questo bel servizio di Dallapartedeglianimali ho personalmente visitato l', ...Maurizio Fugatti ci riprova e sfida nuovamente il Tar e gli animalisti: il presidente della Provincia autonoma di Trento ha firmato ieri sera una nuova ordinanza di abbattimento ...Roma, 2 mag - La battaglia sull'continua, in un incredibile braccio di ferro fra Tar e Provincia di Trento. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, in sede monocratica, ha infatti accolto il ricorso presentato ...

Il Tar di Trento sospende ancora l'abbattimento dell'orsa Jj4 Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'abbattimento dell'Orsa Jj4 viene ancora una volta sospeso dal Tar di Trento. Le associazioni hanno accolto con entusiasmo la notizia.