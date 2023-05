Orsa Jj4 salvata ancora dal Tar di Trento | “No all’abbattimento” Festeggiano gli animalisti

(Di martedì 2 maggio 2023) Il Tar ha dettono all'abbattimento dell'Jj4. Oggi, 2 maggio 2023, per la seconda volta in due settimane, il tribunale amministrativo diha accolto i ricorsi presentati dalle associazioni animaliste, questa volta sospendendo il secondo decreto di abbattimento approvato lo scorso 28 aprile dal presidente della Provincia autonoma di, Maurizio Fugatti

Il governatore Fugatti: "Non nascondiamo la sorpresa". Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "L'orso è in gabbia, facciamo fare il percorso al ..." Oggetto del contendere è il destino dell'orsa JJ4, l'animale considerato responsabile della morte del runner 26enne Andrea Papi, aggredito e ucciso nei boschi di Caldes, in valle di Sole.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in sede monocratica, ha sospeso, accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa, l'efficacia del decreto con cui ...