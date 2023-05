Orsa JJ4 | il Tar di Trento sospende l’abbattimento

(Di martedì 2 maggio 2023)JJa: il Tar didell’animale. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di, in sede monocratica, ha sospeso l’efficacia del decreto con cui il presidente della Provincia Maurizio Fugatti disponedell’JJ4, considerata responsabile della morte del runner Andrea Papi e attualmente detenuta nel centro faunistico del Casteller. Così il Tar ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa, Fino alla data della prossima udienza collegiale, la Provincia non potrà dunque procedere al. Lo comunicano le associazioni animaliste. Sospesodell’JJ4 (Ansa)“Il decreto di Fugatti – osservano le associazioni ...

, Vittorio Feltri scatenato: uno sfogo furibondo, abbattimento L'ultima clamorosa decisione in tribunaleTra chi si schiera senza indugio alcuno contro l'abbattimento dell'e degli altri plantigradi in Trentino Alto Adige c'è Vittorio Feltri , da sempre senza alcun dubbio su questa vicenda. Quello del direttore editoriale di Libero è un 'no' secco all'ordinanza ...

Orsa JJ4, il Tar di Trento sospende ancora l’abbattimento: la battaglia politico-giudiziaria continua Il Riformista

Son qui al computer, davanti a me appoggiato sul tavolo ho l’iPhone, caso mai qualcuno mi chiamasse, e mentre scrivo il telefonino manda lampi e richiami, è lui che decide quali notizie mi devono inte ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.