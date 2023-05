Orsa Jj4 | il Tar di Trento sospende la seconda ordinanza di abbattimento

Roma, 2 mag - La battaglia sull'continua, in un incredibile braccio di ferro fra Tar e Provincia di Trento. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, in sede monocratica, ha infatti accolto il ricorso presentato ...La notizia arriva in giorni di grande dibattito sugli orsi in Trentino dopo la morte del 26enni Andrea Papi, ucciso dall', catturata, le cui due ordinanze di abbattimento sono state sospese ...... accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa , l'efficacia del decreto con cui il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha disposto l' abbattimento dell', ...

Orsa Jj4: Tar Trento sospende ancora l'abbattimento Agenzia ANSA

Il 30 aprile la Provincia autonoma di Trento (PAT) ha annunciato che «La carcassa di un orso è stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti in una zona Accolto il ricorso contro il nuovo decreto per ...Il Tar di Trento ha deciso: l'orsa JJ4 non verrà abbattuta. L'organo in sede monocratica ha infatti nuovamente sospeso l'efficacia del nuovo decreto con cui il presidente ...