Orsa Jj4 | il Tar di Trento nega ancora l' abbattimento | esultano gli animalisti

... accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni animaliste Enpa, Leidaa e Oipa, l'efficacia della seconda ordinanza di abbattimento nei confronti dell'firmata dal presidente della ...L'non deve essere abbattuta. A confermarlo è il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa. Bloccata ...Il Tar di Trento, in sede monocratica, ha sospeso l'efficacia del nuovo decreto con cui il presidente della Provincia Maurizio Fugatti disponeva l'abbattimento dell', considerata responsabile della morte del runner Andrea Papi e attualmente detenuta nel centro faunistico del Casteller. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dalle ...

Orsa Jj4: Tar Trento sospende ancora l'abbattimento Agenzia ANSA

AVELLINO. Una vera e propria rivolta contro il loro sindaco, che aveva lanciato l'idea di far arrivare Jj4, l'orsa che ha ucciso un runner trentino e… Leggi ...