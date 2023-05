... 'Marca Budavari!', ordinava l'allenatore Silvio, preoccupato; 'Marca Budavari!', ripeteva, ... Moretti, un passato da pallanotista nella, nel film con calottina blu numero 5 (e Budavari ...Nel cast ci sono tra gli altri Margherita Buy, Silvio, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric. "... Girato tra ile la Toscana, è la storia di un archeologo coinvolto in una rete internazionale ......anche progetti per l'individuazione e l'eventuale utilizzo del Litio presente nell'alto...7 regole d'oro per una scelta senza errori di Antonelloe Matteo Prioschi Calcio, Napoli verso il ...

Orlando: “Lazio favorita alla corsa Champions se supera anche il Milan” Pianeta Milan

Orlando: «Milan Lazio Ecco chi è la favorita secondo me». L’ex calciatore ha parlato dello scontro diretto per la Champions League Intervistato in Maracanà per TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato d ...A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando: "Gasperini voleva andare via a inizio ...