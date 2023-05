Origami All’Alba | Giacomo tira una frecciatina a Clara | “La canzone è solo di Matteo”

Leggi su biccy

(Di martedì 2 maggio 2023) Il primo drama all’interno del cast di Mare Fuori è stato gentilmente offerto daGiorgio in occasione del Concertone del Primo Maggio. Lo ha fatto citandoche esiste in due versioni differenti: quella diPaolillo e quella diSoccini.Paolillo è stato fra i performer del Concertone del Primo Maggio eGiorgio – che nella serie Mare Fuori ha vestito i panni di Ciro Ricci – nel fargli un in bocca al lupo ha scritto su Instagram: “Stasera al concerto del Primo Maggio tutti per mio fratelloe LolloFlow il suo produttore, ndr, ps:è di questi due ragazzi speciali e di nessun altro“. L’allusione è ovviamente a ...