Organico docenti primo grado 2023 24 | cattedre con sole ore di approfondimento? Cosa fanno le scuole

Ogni corso è organizzato con attenzione e vede protagonista uno staff dialtamente ...del centro con diverse società partner che offrono l'opportunità di entrare a far parte dell'...Nella succitata nota, inoltre, si evidenzia che l'dell'autonomia del personale docente a. al fine di salvaguardare le titolarità deisoprannumerari, è possibile formare cattedre ...... per chi firma contratti di breve periodo si ritrova anche l'indennità Rpd (per i) e Cia (... conferma del tempo indeterminato degli assunti con riserva; attribuzione dell'aggiuntivo ...

Organico docenti 2023/24, scuola secondaria: cattedre di 15 ore e superiori a 18. Quando si costituiscono Orizzonte Scuola

Vediamo in quali casi e in quale grado. Con la nota n. 26952 del 12 aprile 2023, il Ministero ha fornito le istruzioni operative relative alla definizione dell’organico del personale docente a.s. 2023 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...