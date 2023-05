Open Day Unicusano 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 2 maggio 2023) Stai cercando informazioni sull’ ma non trovi nulla a riguardo? Devi sapere che l’Ateneo, noto per la sua offerta didattica a distanza (Università Telematica, come ama farsi chiamare), non organizza giornate dedicate alla presentazione della propria offerta formativa, ma ha scelto diverse soluzioni. Nel corso di questo articolo scopriremo di cosa si tratta e come partecipare. Inoltre, vi parleremo dell’Ateneo, dei suoi servizi e della sua offerta didattica, rivolta ai futuri studenti o a chi ha già conseguito una laurea ma intende proseguire il percorso di studi. L’Università Niccolò Cusano L’Università Niccolò Cusano, meglio nota come, è un’università italiana privata che offre corsi di laurea e di laurea. È stata fondata nel 2006 e prende il nome da Niccolò Cusano, filosofo e teologo italiano vissuto nel XV secolo.è ...