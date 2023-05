 OOR | gli artisti delle Accademie straniere di Roma escono Out of Residency e conquistano la città

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 2 maggio 2023) Connettere, contaminare e far incontrare i protagonisti della scenacana per valorizzarla e metterla a sistema: questi gli obiettivi di OOR – Out of, il progetto espositivo curato da Porter Ducrist che mette in dialogo i fellowsdicon gli artist run space che puntellano la periferia capitolina. Il risveglio della scenacana degli ultimi anni ha messo in luce le tante realtà indipendenti, vere e proprie fucine di idee e di, dove è nato OOR – Out Of. Letteralmente “fuori dalla residenza”, il progetto prevede un calendario di mostre degliresidenti presso gli Istituti di cultura stranieri ospitate negli artist run space. ...