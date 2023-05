Onu | Cina e India riconoscono l' aggressione della Russia all' Ucraina

Il contesto è una risoluzione dell'Assemblea generale dell', non incentrata sulla guerra in Ucraina ma ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, chee India hanno approvato ...'L'Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato la risoluzione sulla cooperazione- Consiglio d'Europa con 122 voti, inclusi partner chiave del G20 come, Brasile, India e Indonesia. ...Arriva dall'Assemblea generale dell'un segnale diplomatico molto importante e una novità nella crisi del conflitto russo - ucraino.e India, finora contrarie a condannare Mosca per l'invasione dell'Ucraina, hanno votato una ...

Ucraina, Cina e India riconoscono "l'aggressione russa" all'Onu

Il via libera al testo della risoluzione rappresenta un primo cambio di rotta diplomatico di Delhi e Pechino nei confronti di Mosca ...Svolta diplomatica all'Onu. Pechino e Nuova Delhi, nonché il Brasile, hanno votato a favore della risoluzione dell'Assemblea generale in cui si parla di "aggressione della Federazione Russa dell'Ucrai ...