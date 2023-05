Oltraggio a Vialli | i tifosi del Genoa | 'Atto ingiustificabile'

'In seguito a quanto avvenuto al Molo dell'Amicizia, dove è stato deturpato per ben due volte in pochi giorni il murales dedicato a Luca, ribadiamo a tutti i tifosi blucerchiati, come sempre, ...Qualche sciocco ha pensato bene di modificare il 9 diin una B, come la serie che aspetta la ... L'ennesimodi qualcuno che, evidentemente, non conosce la differenza tra rivalità ...... però, il Molo dell'Amicizia è stato oggetto di. Ignoti hanno infatti approfittato dell'oscurità per cancellare, nella notte tra mercoledì e giovedì, il murales dedicato a Gianluca. ...

Oltraggio Vialli, la risposta dei tifosi della Sampdoria: «Nessuno tocchi i murales del Genoa» Samp News 24

Angelo Vaccarezza, presidente del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol, si è sfogato contro gli autori dell’oltraggio al murales Angelo Vaccarezza, presidente del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby ...Sampdoria, dopo l'oltraggio al murale al Molo di Quinto arriva lo sfogo del presidente del club "Luca Vialli e Bobby gol" ...