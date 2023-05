L'ennesima ripartenza. La vita di Erik Lamela è sempre stata così. Grandi slanci alternati a brusche frenate. Aspettative create e disattese, momenti di pura qualità e pause più o meno lunghe che ...Un pensiero sui prossimi avversari: "Si sbaglia chi crede che lanon stia facendo bene - dice ... Infine un pensiero all'undici iniziale, magari con unper i calciatori diffidati. "In gare ...... il portale " Sport " riporta che ad oggi le squadre che stanno tenendo d'Zidane sono: Paris Saint - Germain , Olympique Marsiglia dove si Igor Tudor , e la Juventus . Dal giorno del suo addio ...

Occhio Juve: così a Siviglia è rinato il Coco Lamela La Gazzetta dello Sport

JUVE GIUNTOLI - In attesa di capire cosa succederà tra le varie inchieste in corso, la Juve comincia a pensare al futuro, ed in particolare al ruolo di ...(ANSA) - LECCE, 02 MAG - E' un Lecce rinfrancato nello spirito e nella classifica quello che vola alla volta di Torino per la sfida di domani sera contro la Juve, dopo i tre punti conquistati nell'ult ...