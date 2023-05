Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di maggio - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 maggio 2023) Ildidi, in edicola dal 3e già disponibile in Digital Edition (clicca qui per acquistarla), dedica la copertina alla prova su strada di una Suv a batteria, la Skoda Enyaq Coupé. Al di là delle classiche rilevazioni, abbiamo voluto vedere come se la cava nel mondo reale, anche affidandola a due lettori del tutto digiuni di elettrico. Il loro compito? Seguire un percorso di oltre 400 chilometri e arrangiarsi con le ricariche. Ce l'avranno fatta? Le altre auto testate a Vairano sono la Nissan X-Trail, la Mazda CX-60 e la Hyundai Staria. C'è poi una nuova puntata della sezione Passato prossimo, con il confronto fra la Peugeot 205 e la sua discendente a corrente e-208, mentre (Ri)viste da vicino è dedicata all'Alfa Romeo Giulia. Nelle Impressioni di guida ritorniamo sulla Ferrari ...