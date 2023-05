Nuovo naufrago Isola dei Famosi 2023 e Asia Argento in Honduras | cosa vedremo nella terza puntata

(Di martedì 2 maggio 2023) Eccezionalmente di martedì sera, oggi 2 maggio andrà in onda ladell’dei, in onda come sempre su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, con la presenza in studio di Enrico Papi e Vladimir Luxuria.nelappuntamento in diretta dall’insieme ai naufraghi e all’inviato Alvin?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Unè pronto per iniziare la sua avventura all'Isola dei famosi. Nessuna conferma sul nome, ma al momento l'ipotesi più accreditata è quella del modello e influencer Gian ...Il rapporto fra Enrico Papi e L'Isola dei Famosi non è però totalmente, dato che nel 2016 il conduttore è stato ad un passo dal diventare. E il 'tono' era proprio Enrico Papi , all'...Si chiama Ismail il più piccoloapprodato sull'isola in una notte di arrivi continui. Chi poteva parlare per lui non c'è più, si cerca insieme forse ad altre tre persone o più.

Isola, anticipazioni stasera: sorpresa di Asia Argento per Fiore, arriva un nuovo naufrago Today.it

In diretta su canale 5 questa sera Ilary Blasi torna per la terza puntata dell'Isola dei Famosi, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Asia Argento sbarcherà ...Nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2023 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, eccezionalmente di martedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che acca ...