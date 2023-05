Nuovi fondi per il Piano Lombardia | ulteriori 40 milioni per 239 progetti

(Di martedì 2 maggio 2023) La Giunta Fontana ha approvato uno stanziamento di40.102.000 euro che serviranno a finanziare altri 239(per un totale di 38.990.000 euro) e a integrarne 3 già inseriti (1.112.000 euro), vale a dire Palazzetto dello sport di Varese (+500.000 euro); rotatoria tra via Trieste e via Verdi a Cassina de’ Pecchi (112.000 euro) e due nuove rotatorie sulla SP39 nei Comuni di Mediglia e Tribiano (in provincia di Milano per 500.000 euro). La delibera è stata proposta dal presidente, Attilio Fontana, di concerto con il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza, Marco Alparone e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo Risorsa idrica) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile). “Il testo – ha spiegato il presidente Attilio Fontana ...

... tra cui la cooperativaOrizzonti Sociali; quattro anni fa, infatti, lo studente rischiò di interrompere gli studi per l'incertezza deicomunali necessari per comprare i testi di studio ......consente alla Regione il finanziamento diinvestimenti, l'elevata giacenza di cassa pari a circa 2 miliardi e 100 milioni di euro per l'anno 2022, il conseguimento dei target di spesa dei...... dove ogni pezzo aggiunto apre le porte alla possibilità di aggiungerne dia un ritmo sempre ... mettendo a rischio i nostri. Nonostante ciò, è innegabile che le strategie delta - neutral ...

Per i nuovi fondi del Pnrr in Italia è "questione di ore": a cosa servono Today.it

Bluesky è un social network aperto e decentralizzato, un'alternativa a Twitter sulla falsariga di Mastodon che sta già guadagnando utenti.Nei prossimi 5 anni nelle Marche arriveranno fondi extra per 20 miliardi di euro (di cui 5 per la provincia di Macerata): per cogliere questa sfida servono esperti nella gestione di investimenti pubbl ...