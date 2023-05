Nuovamente problemi BPER il 2 maggio | non funziona il login

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Occorre fare di nuovo i conti conoggi 2, stando almeno ad alcune segnalazioni che stanno venendo a galla in mattinata. Situazione simile rispetto a quella che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana, a testimonianza del fatto che la banca non stia vivendo un momento particolarmente facile sotto questo punto di vista. Per farvela breve, allo stato attuale nonil. Vediamo come stanno le cose, in attesa di ulteriori aggiornamenti che magari arrivieranno direttamente dall’assistenza questo martedì. L’auspicio, come sempre, è che tutto possa rientrare nel giro di pochi minuti. Attenzione ad ulterioriil 2: segnalazioni secondo cui nonil ...