Nuoto | un nuovo fenomeno dalla Cina minaccia Nicolò Martinenghi

(Di martedì 2 maggio 2023) Calato il sipario sulla seconda giornata di gare nei campionati nazionali cinesi, in corso di svolgimento ad Hangzhou, validi per la qualificazione ai Mondiali 2023 dia Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio.Ebbene, la rana, stile molto caro ai colori azzurri, è in grosso fermento e il riferimento è al 23enne Qin Haiyang, che ha dato conferma di quanto già visto nel corso dell’annata. Sul finire di marzo, l’atleta cinese aveva realizzato crono importanti nelle tre distanze della rana (50, 100 e 200 metri). Partendo dai 50, l’asiatico aveva stabilito ilrecord nazionale e continentale, con il tempo di 26.63, togliendo questo record a Yan Zibei (26.86), nel corso delle batterie. Nell’atto conclusivo, l’atleta non si era ripetuto, ma comunque aveva ottenuto il successo con un eccellente 26.77. Il 26.63 citato rappresenta, ora ...