Nucleare di nuova generazione

(Di martedì 2 maggio 2023) Il è una tecnologia emergente che promette di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 associate alla produzione di energia elettrica. In questo articolo, analizzeremo il funzionamento dei reattori nucleari modulari, le loro caratteristiche e i vantaggi e gli svantaggi di questa tecnologia. modulari: come funzionano? I reattori nucleari modulari (SMR) sono progettati per essere piccoli e modulari, il che significa che possono essere fabbricati in fabbrica e poi trasportati sul sito di utilizzo. Questo rende la costruzione più rapida e meno costosa rispetto ai reattori tradizionali. L’SMR può essere utilizzato per diversi scopi, come la produzione di energia elettrica, il desalinizzazione dell’acqua e la produzione di idrogeno per la mobilità. SMR Gli SMR utilizzano il combustibilein modo simile ai reattori tradizionali, ma con una maggiore efficienza. Ciò ...