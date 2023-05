Nonna Giuseppina presto su Inter-News it! Storia di un amore senza tempo

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) La vittoria dell’a San Siro contro la Lazio sarà ricordata da molti non solo per la straordinaria rimonta dei nerazzurri, ma anche per un’altra protagonista ripresa dolcemente dalle telecamere del Giuseppe Meazza. Parliamo di, tifosa dell’da ben 86 anni! Inquadrata mentre esultava al termine della gara. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, fino ad arrivare alla nostra redazione cheavrà l’onore di conoscere la signora.CON NOI – La tifosa dell’di 86 anni è diventata la protagonista assoluta di San Siro dopo la vittoria con la Lazio per 3-1. La sua grande passione per i colori nerazzurri ha contagiato tutta la sua famiglia e soprattutto il cuore dei tanti tifosi che hanno visto le immagini di ...