Non sono affatto d' accordo | Re Carlo | la bomba a 4 giorni dall' incoronazione

(Di martedì 2 maggio 2023) Una vera e propriaa pochidi Re. Questa volta a scatenare la tempesta all'interno della famiglia reale è la sorella, la principessa Anna. Il sovrano ha più volte ripetuto di volere una monarchia snella, ovvero un organigramma della Casa Reale costituito da poche persone. Insomma una sorta di Royal Family ristretta tagliando così alcuni titoli nobiliari in giro per la Gran Bretagna. Una posizione questa che non piacealla sorella Anna che in un'intervista esplosiva alla Cbc mette nel mirino propriomandandogli un chiaro avvertimento: "La monarchia più snella? Non credo sia una buona idea". Secondo la principessa, secondogenita della regina Elisabetta e del Duca di Edimburgo, Filippo, "l'idea di una monarchia ...

Le indicazionida considerarsi meri strumenti di informazione, eintendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di ...Le indicazionida considerarsi meri strumenti di informazione, eintendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di ...Le indicazionida considerarsi meri strumenti di informazione, eintendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di ...

Alemanno ammette a La7: “Non sono antifascista come il 30% degli italiani” Il Fatto Quotidiano

A Hollywood gli sceneggiatori sono in sciopero in assenza di un accordo con i produttori: ecco perché scioperano e quali serie sono a rischio in tv e streaming.Non sembra una buona idea da dove mi trovo, direi. Non sono del tutto sicura di cos'altro possiamo fare". Parlando dal St James's Palace prima dell'incoronazione di Carlo in programma sabato, Anne ha ...