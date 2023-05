Non è così che si conquistano i diritti Ambra distrugge il mantra della sinistra

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) Un altrodistrutto in pochi attimi. Proprio durante quel Concertone del Primo maggio che rappresenta la sublimazione del potere sindacale in Italia.Angiolini ha usato parole dure e nette su uno dei temi che maggiormente ha infuocato le lente e noiose analisi dei soliti tromboni stonati progressisti. “Sindaca? Avvocata? Tenetevi le vocali, dateci la parità”. Il ragionamento che l'attrice porta avanti è tanto logico quanto elementare: declinare al femminile alcune parole che, per secoli, sono state utilizzate al maschile, in particolar modo i nomi di professioni, è solo forma. O, per meglio dire, inutile fuffa. Che non aggiunge un solo granello aidelle donne nel mondo del lavoro. Un'analisi impietosa, portata avanti dall'ex regina di “Non è la Rai” contro la ...