Noleggio a lungo termine | crescono i contratti nel primo trimestre +31 | 9%

Il 3,3% dei contratti è stato stipulato da Rivenditori e Produttori, mentre il 2,3% è relativo alle aziende ditermine, che registrano un ridimensionamento rispetto ai trimestri ...Intorno alle ore 20, uno scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto in un ufficio dove si trova la sede di un'azienda che si occupa diauto atermine, in piazza Ernesto De Angeli non ...Esplosione all'interno di un negozio a Milano. Nella sera di lunedì 1 maggio, un'attività ditermine è stata colpita prima dall'esplosione e poi da un incendio. Il bilancio dell'incidente è d i 2 feriti e diverse persone evacuate . Sul posto sono giunte 5 ambulanze e 3 ...

Noleggio lungo termine, contratti in forte crescita nel 1° trimestre (+ ... UNRAE

E' successo ieri sera in piazza Ernesto De Angeli. La deflagrazione ha provocato un incendio che ha coinvolto la struttura commerciale ...Evacuato un negozio a Milano dopo un'esplosione che ha causato un incendio e fatto due feriti, trasportati all'ospedale in codice giallo e rosso.