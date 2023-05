No | quest’uomo che balla non è il direttore generale dell’Oms

Leggi su facta.news

(Di martedì 2 maggio 2023) Il 16 aprile 2023 è stato pubblicato su Twitter un post contenente la foto di Tedros Adhanom Ghebreyesus,dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a fianco del video di un uomo con i baffi che indossa pantaloncini e una maglietta mentre stando con un bicchiere in mano. Il post è accompagnato da un commento: «Una decina di anni fa’ …il Presidente dell’ OMS Organizzazione Molto Sessuale ….ad una Fiesta». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato registrato dieci anni fa e non mostra il. Come ricostruito dai fact-checker georgiani di Myth Detector, il video è stato registrato il 16 febbraio 2020 in un bar di San Paolo, in Brasile. La notizia è stata confermata ...