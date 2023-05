No! Questi soldati ucraini non hanno sparato contro le case dei cittadini nel Donbass

(Di martedì 2 maggio 2023) Il primo maggio 2023 alcuni account social, in particolare il profilo Twitter @UltimeNotizie,diffuso un video dove alcunisparerebberodelle abitazioni civili nel. Ciò che risulta strano è che la clip riporta un watermark, quello del sito LiveLeak chiuso nel 2021 e che certifica che non si tratta di una ripresa recente e sicuramente precedente all’invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Per chi ha fretta Il video viene condiviso senza un’indicazione precisa riguardo a quando e dove sarebbe stato filmato. Il filmato risale al 2014 ed è stato registrato nella cittadina di Lutugino (????????) situata nella regione di Lugansk. Non risulta essere un condominio o una scuola, ma un edificio in uso dalla Polizia locale almeno dal ...

