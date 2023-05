“No all’uomo che lava i piatti” E scatta il processo a Laura Chiatti Che replica | “Era una goliardata”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) Gli uomini e le donne hanno mansioni differenti. Una ovvietà, una apparente banalità, che però è costata aun furentesui social che non si placa. L’attrice è finita nel mirino della rete per le parole pronunciate due giorni fa, ospite di Mara Venier a Domenica In. Sui social il“L’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”. Così, con toni decisamente ironici,ha risposto ad alcune domande sulla sua vita familiare. E il suo rapporto con il marito, Marco Bocci. Regista del suo nuovo film ‘La caccia”. “Le mansioni le faccio io, quelle più pratiche tipo cucinare, sistemare, pulire. In questo sono all’antica”. Tanto è bastato per accusare la ...