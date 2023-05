NJPW Wrestling Dontaku 2023 – Preview

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 maggio 2023) Buon pomeriggio a tutti amici di Zonae ben ritrovati sulle nostre pagine per una nuova. Tocca alla New Japan Proe più precisamente a, evento che andrà in scena domani, mercoledì 3 maggio, dal Fukuoka Kokusai Center di Fukuoka. Non perdiamo tempo, quindi, e partiamo subito. Buona lettura a tutti. i i PRE SHOW i YOUNG LION HAT TRICK CHALLENGE MATCH Ryohei Oiwa, Yuto Nakashima, Oskar Leube or Boltin Oleg vs – The Others – Incontro parecchio strano questo sancito dallae sponsorizzato per l’occasione da Yakkiniku. Verrà annunciato poco prima dell’inizio uno dei 4 partecipanti, che dovrà affrontare in tre Match da 5 minuti gli altri tre. Se tutti e tre i Match saranno vinti, oltre a 200.000 yen, sarà assegnata anche una futura Shot ...